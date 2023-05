1 Beinahe synchron: Die Mitarbeiterinnen des Ludwigsburger Landratsamts tanzen zu „Jerusalema“. Foto: Landratsamt Ludwigsburg/Andrea Würth

Warum das Landratsamt in Ludwigsburg erst in dieser Woche mit einem Jerusalema Dance an die Öffentlichkeit geht? Ein nicht ganz ernst gemeinter Erklärungsversuch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Wir haben uns wirklich Sorgen gemacht. Sie schauten über Monate so ernst drein, wirkten traurig und niedergeschlagen. Die Arbeitslust schien verloren gegangen zu sein, Kümmernis sich in der Hindenburgstraße ausgebreitet zu haben. Was war los mit den Beschäftigten aus dem Landratsamt Ludwigsburg? Ist der Haushalt nicht ausgeglichen? Macht der Landrat Druck? Schmeckt das Essen in der Kantine nicht? In dieser Woche das große Aufatmen: Da strahlen sie wieder, hüpfen unbeschwert, freuen sich des Lebens. Der Jerusalema Dance Challenge sei Dank.