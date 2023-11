Ein halbes Jahr auf der „Thor Heyerdahl“: Stuttgarter Schülerin tauscht Klassenzimmer gegen Segelschiff

1 Die volle Mannschaft der Thor Heyerdahl, Schüler und Crew, 2023/24. Foto: Corinna Buder///KUS

Mathe büffeln auf dem Atlantik, Wache halten, wenn Stürme das Schiff hin und her werfen – die Stuttgarter Zehntklässlerin Antonia Eschke ist Teil der Besatzung von „Klassenzimmer unter Segeln“.











Endlich ist es so weit. Die Sonne taucht das Hauptdeck der Thor Heyerdahl in wärmendes Licht. Zuvor war das Segelschiff starken Stürmen ausgesetzt. Wellen und Winde warfen es tagelang hin und her, das Oberdeck stand oft unter Wasser. Vielen der 34 Jugendlichen an Bord war ständig übel, sie schliefen viel. Aber nun, da die schwere See überwunden scheint, sind sie hellwach. Kurze Hosen und T-Shirts werden aus den Kabinen geholt, jeder sucht sich einen Platz an Deck in der Sonne. „Alle waren so glücklich. Es war wunderschön“, erinnert sich Antonia Eschke an diesen Moment.