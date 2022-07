11 Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) gerät in seltsame Situationen. Foto: SWR/HR

Die türkische Krimiserie „Ein guter Mensch" in der ARD-Mediathek erzählt faszinierend von einem Mörder und seinen Opfern.















Erinnerungen können eine quälende Last sein. Der ehemalige Gerichtsangestellte Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) aber wird bald mehr und mehr seiner Erinnerungen verlieren. Sein Arzt hat ihn mit der Alzheimer-Diagnose konfrontiert. Nun will der stille und freundliche Mann noch ein paar Dinge regeln, solange er noch parat hat, was ihn umgetrieben und gepeinigt hat. Agâh beginnt in der zwölfteiligen türkischen Krimiserie „Ein guter Mensch“, die jetzt in der ARD-Mediathek abrufbar ist, eine die Polizei vor große Rätsel stellende Mordserie.

Mit den vielen geradlinigen Rachegeschichten, die Kino und Fernsehen seit Jahrzehnten erzählen, hat „Sahsiyet“, so der Originaltitel, wenig gemein. Bedächtig, dafür aber mit Hakenschlagen und auf Seitenpfaden, auch mal im Rückwärtsgang, gelegentlich in trügerische Fantasiepassagen lockend, schildert die Serie ein Projekt, das die Zuschauer lange nicht komplett überblicken sollen. So klebt Agâh Beyoğlu den Leichen seiner Opfer kleine Streifen aus einem altmodischen Etikettenstanzer auf die Stirn. Die Texte verweisen anscheinend alle auf die junge Polizistin Nevra Elmas (Cansu Dere), deren Schwierigkeiten mit ihren männlichen Kollegen parallel erzählt werden. Nevra beteuert, keine Ahnung zu haben, was das soll – was ihr nicht alle glauben.

Mit der Pistole in der Hand

Der Drehbuchautor Hakan Günday und der Regisseur Onur Saylak erzählen ohne aufdringliche Didaktik von Frauenfeindlichkeit in einer Machogesellschaft, von den Plagen des Alters, vom Zerfall von Familien und den großen Unterschieden der nach außen zur Schau getragenen Zufriedenheit und dem inneren Leben. Auch wenn der betagte Racheengel gerade wieder einmal mit der Pistole in der Hand eine Zielperson aufsucht, interessiert bald weniger der Ausbruch von Gewalt als der Blick in eine Lebenswelt.

Das funktioniert, weil der dafür 2019 mit einem Auslands-Emmy ausgezeichnete Haluk Bilginer seine Figur mit einer faszinierenden Mischung aus Charme, Melancholie, Abgeklärtheit und Bitternis ausstattet. Man glaubt diesem Mann, wenn er ein zugewandtes Interesse an seinem Gegenüber zeigt – und wenn er gnadenlos die Waffe abfeuert.

Ein guter Mensch. ARD-Mediathek, alle zwölf Folgen sind bereits abrufbar.