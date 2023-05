11 Laura Runkel und ihr Freund Lorenz Veziridis bieten Ausritte mit ihren Rindern an. Foto: Werner Kuhnle

Laura Runkel liebt Tiere, ihre ganze Freizeit widmet sie ihnen. Auf dem Hof der 21-Jährigen im Kreis Ludwigsburg leben derzeit unter anderem die drei Rinder Molly, Maggy und Georg – auf ihnen kann man sogar reiten.









Bottwartal - Eigentlich wollte Laura Runkel vor sechs Jahren nur drei kleine Lämmer vor dem Schlachter retten. Die Liebe zu diesen Tieren brachte dann jedoch einen Stein ins Rollen. Inzwischen hat die heute 21-Jährige nicht nur einen Hof gemietet, auf dem sie ihre drei Kühe, drei Schafe und einen Bock untergebracht hat – ihre vier Pferde stehen woanders –, sie bietet auch noch besondere Momente mit den Kühen an. Ob Ferienprogramme, ob Besuche von Kindergärten oder Schulen oder privat gebuchte Touren: Mit ihren drei Lieblingen ist sie in den vergangenen Monaten schon so manches Mal der Star für zahlreiche Kinder im Bottwartal gewesen.