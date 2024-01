Ein 19-Jähriger und seine Suche nach einem Platz in der Welt: Wohin mit Hannes?

Ein 19-Jähriger und seine Suche nach einem Platz in der Welt

1 Über Umwege ist Hannes einstweilen im Haus von Andreas Reiner bei Biberach untergekommen. Foto: Andreas Reiner

Psychiatrie, betreutes Wohnen, Obdachlosenheim: Hannes’ Jugend war eine Odyssee. Wie rutscht ein junger Mensch aus dem System?











Link kopiert



Im Obdachlosenheim war es unerträglich. Es habe nach Urin und Kippenrauch gestunken, die anderen Obdachlosen dort seien dauernd betrunken gewesen, nie sei gelüftet worden, sagt Hannes. Geduscht habe er auch nicht. Die Duschen im Obdachlosenheim seien nämlich richtig eklig gewesen. Hannes war in einem Alter dort gelandet, in dem andere ihr erstes Ausbildungsgehalt verdienen oder im Studentenwohnheim mit den Mitbewohnern Nächte durchfeiern, weil ihnen die ganze Welt offensteht. Hannes stand nicht mehr alles offen. Aus seiner vorherigen Unterkunft war er rausgeflogen. Am Ende wusste er nicht mehr, wo er schlafen sollte.