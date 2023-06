1 Die Raupen des Eichenprozessionsspinners bilden feine Brennhaare aus, die ein Gift enthalten. Foto: dpa//Patrick Pleul

Die Saison der Eichenprozessionsspinner beginnt. In den Wäldern des Landkreises Esslingen ist er mittlerweile weit verbreitet. Ein Spaziergang kann schnell zum Desaster werden, denn für Menschen sind die giftigen Brennhärchen der Raupen gefährlich.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die unscheinbaren Raupen sind schon aus den Eiern geschlüpft. In wenigen Tagen werden sie zu sehen sein: Massenhaft tummeln sich die Eichenprozessionsspinner dann an den Stämmen der Laubbäume, hüllen die Äste in dichte, weiße Netze. Davon sollte man besser Abstand wahren. Denn die Raupen bilden unzählige feine Brennhaare aus. Und die können für Menschen gefährlich werden.