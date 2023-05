1 Die Polizei ermittelt in Altenstadt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Nach dem Gewaltverbrechen an einem Ehepaar in Schwaben haben die Ermittler am Dienstag drei Verdächtige in Bayern und Baden-Württemberg gefasst. Zwei Personen seien am Morgen in Altenstadt festgenommen worden, eine weitere in Albstadt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Memmingen, Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm. Mehrere Medien hatten über die Festnahmen berichtet.