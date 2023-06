1 Seit zwölf Jahren lebt Alexander Kuhn im Betreuten Wohnen in Besigheim. Nun muss er umziehen – und blickt in eine ungewisse Zukunft. Foto: factum/

Alexander Kuhn lag jahrelang im Wachkoma, kam wieder zu sich und wurde deshalb bundesweit bekannt. Nun hat sein Vermieter dem Besigheimer gekündigt und Kuhn sucht dringend eine neue Wohnung. Doch das ist gar nicht so einfach.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Besigheim - Es gab eine Zeit, zu der war Alexander Kuhn dem Tod näher als dem Leben. Und es gab eine Zeit, in der war es, praktisch über Nacht, anders herum, weshalb der Besigheimer deutschlandweit bekannt wurde. Die erste Phase dauerte mehr als drei Jahre, die zweite nur wenige Wochen. Nun, so scheint es, steht eine dritte ganz entscheidende Zeit im Leben von Alexander Kuhn an. Denn Kuhn zieht um.