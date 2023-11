Ehemaliger Vaihinger Bezirksvorsteher ist tot: Sein Amt lag ihm am Herzen

1 Als Vaihinger Bezirksvorsteher war Wolfgang Meinhardt stets ein „Ansprechpartner für Jung und Alt“. Foto: Sandra Hintermayr

Der ehemalige Bezirksvorsteher von Stuttgart-Vaihingen, Wolfgang Meinhardt, ist am vergangenen Freitag, 17. November, im Alter von 68 Jahren gestorben.











Wolfgang Meinhardt war Vaihinger durch und durch. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1954 geboren, wuchs er im Stadtbezirk auf. Er besuchte die Pestalozzischule und machte sein Abitur am Hegel-Gymnasium. Anschließend studierte er Romanistik und Geschichte an der Universität Stuttgart. Ursprünglich wollte Meinhardt Gymnasiallehrer werden, wechselte dann allerdings in die städtische Verwaltung. 2004 wählte der Gemeinderat ihn zum Vaihinger Bezirksvorsteher. Das Amt übte er bis zum Eintritt in den passiven Teil seiner Altersteilzeit im Frühjahr 2018 aus. Am vergangenen Freitag ist Wolfgang Meinhardt im Alter von 68 Jahren verstorben.