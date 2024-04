1 Erik Thommy (li.) zieht ab, Jordi Alba kann das Tor nicht mehr verhindern. Foto: imago/Denny Medley

Der ehemalige VfB-Spieler Erik Thommy trifft vor großer Kulisse zweimal gegen das Team von Lionel Messi. Zum Sieg in der Major League Soccer reicht es für ihn dennoch nicht. Neben Thommy stand noch ein weiterer ehemaliger Stuttgarter auf dem Platz.











Link kopiert



Erik Thommy war bisher ja kein Mann für die ganz große Fußballbühne. Gut, der junge Mann war dabei, als der VfB Stuttgart im Mai 2022 gegen den 1. FC Köln in letzter Sekunde den Klassenverbleib perfekt gemacht hat. Und er hat in der Fußball-Bundesliga einige Partien auf dem Buckel. Dann zog er weiter in die USA, spielt nun in der Major League Soccer für Sporting Kansas City – und betrat am Samstag dann eben doch die ganz große Bühne.