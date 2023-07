1 Ein Pumptrack wie hier in Gerlingen soll auch in Sonnenberg entstehen. Foto: dpa//M. Murat

Die ehemaligen Tennisplätze in Sonnenberg liegen seit vielen Jahren brach. Die endgültige Neugestaltung des Geländes braucht noch Zeit. Sport treiben soll dort aber schon in diesem Sommer wieder möglich sein.









Einst sind die Tennisplätze an der Kremmlerstraße in Sonnenberg ein Treffpunkt gewesen – nicht nur für die Menschen im Stadtteil, sondern auch weit darüber hinaus. Doch mittlerweile trifft dort nur noch Unkraut auf maroden Sportplatzbelag. 2014 hatte es einen Brand auf dem Gelände gegeben. Der Betrieb ging anschließend weiter, seit 2019 liegt das Gelände brach. Das soll sich ändern. Im Oktober 2021 stellte das Sportamt erste Ideen für eine Neugestaltung der städtischen Fläche vor. Es soll ein Ort werden, an dem vor allem Kinder und Jugendliche was für ihre Fitness tun können, denn für sie gibt es in Sonnenberg so gut wie nichts. In Richtung Radfahren sollte es gehen, zum Beispiel ein Pumptrack. Das ist eine spezielle Wellenstrecke für Rad- und Rollerfahrer, Skateboarder oder auch Rollschuhfahrer.