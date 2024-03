1 Fritz Wepper im Juni 2023 bei einer Vernissage in Gmund am Tegernsee. Foto: IMAGO/Lindenthaler

Fritz Wepper erholt sich in einem Hospiz von einer schweren Erkrankung. "Dass er das überlebt hat, ist ein Wunder", erklärt seine Ehefrau in einem Interview.











Schauspieler Fritz Wepper (82) erholt sich in einem Hospiz von einer schweren Erkrankung. Seine Frau Susanne Kellermann (49) sagte dem Magazin "Bunte", ihr Mann hatte "eine schwere Sepsis, die er fast nicht überlebt hätte, weil sich zusätzlich seine künstliche Herzklappe entzündet hat". Sie fügte hinzu: "In seinem Zustand und Alter konnte man ihn nicht operieren, man hat versucht, es mit Antibiotika in den Griff zu bekommen. Dass er das überlebt hat, ist ein Wunder! Fritz ist zwar geschwächt, aber er fühlt sich gut und hat keine Schmerzen."