Die Ehe zwischen Wolfgang Porsche und seiner Frau Claudia ist am Ende. Der Volkswagen-Großaktionär hat die Scheidung eingereicht.









Der Volkswagen-Großaktionär Wolfgang Porsche will sich von seiner Frau Claudia trennen. Der 79-Jährige habe die Scheidung eingereicht, teilte ein Sprecher in Porsches Namen am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Die beiden seien seit 2019 verheiratet gewesen. „Wolfgang Porsche bittet, die Privatsphäre seiner Frau sowie seine eigene zu respektieren“, sagte der Sprecher.

Grund für Ehe-Aus unklar

Offen blieb demnach der Grund für das Ehe-Aus. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Der Manager war im vergangenen Jahr als Chefkontrolleur der VW-Dachgesellschaft Porsche SE im Amt bestätigt worden.