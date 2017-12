Eglosheim im Dunkeln Marderbiss verursacht Stromausfall

Von red/sada 07. Dezember 2017 - 15:41 Uhr

Mitten in der Nacht ist in Eglosheim am Donnerstag, 7. Dezember, der Strom ausgefallen. Ein Marder hatte den Ausfall ausgelöst.

Ludwigsburg - Kurz nach Mitternacht fiel der Strom am Donnerstag, 7. Dezember, in Eglosheim aus. Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) verzeichneten die Abschaltung des Leistungstransformators im Umspannwerk Eglosheim. Der Grund: ein Kurzschluss – verursacht durch einen Marder. Die Bereitschaft der Stromnetze konnte die Vollversorgung nach 51 Minuten wieder herstellen.