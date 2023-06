1 Nach der Umstellung der Systeme ist in der Zulassungsstelle und den Bürgerämtern noch mehr Geduld gefragt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Klagen über lange Wartezeiten vor der Kfz-Zulassungsstelle und den Bürgerbüros der Landeshauptstadt nehmen seit Jahren zu, der Personalmangel hält trotz diverser Werbeaktionen der Stadtverwaltung an. Sachbearbeiterstellen in den Bürgerbüros und der Ausländerbehörde präsentiert die Stadt in ihrem Internetauftritt inzwischen als ganzjährige Angebote. Für die unterschiedlichsten Bereiche suche man „regelmäßig nach Fachkräften“. Mit einer Umstellung hinter den Kulissen, die Rede ist von einem „neuen Fachverfahren“, will die Stadt in den nächsten Wochen etwas Luft gewinnen. Bevor das Angebot für die Bürger besser werden könnte, wird es aber zunächst schlechter.