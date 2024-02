Edeka-Parkplatz in Oberstenfeld: CD-Verkäufer schlägt Mitarbeiter

1 Kunden eilten dem Mitarbeiter zu Hilfe. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Ein Unbekannter hatte am Dienstag auf dem Parkplatz des Edekas in Oberstenfeld mehrere Kunden angesprochen und ihnen CDs angeboten. Als ein Mitarbeiter den Mann daraufhin des Geländes verwies, wurde dieser handgreiflich.











Ein Mann hat am Dienstag auf dem Edeka-Parkplatz in Oberstenfeld versucht, CDs an den Mann oder die Frau zu bringen – und wurde handgreiflich, als ein Mitarbeiter seinem Tun ein Ende setzen wollte. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte gegen 15.30 Uhr mehrere Kunden angesprochen, was diese wiederum dem Personal des Supermarkts meldeten. Ein 35-jähriger Mitarbeiter kam daraufhin auf den Parkplatz und verwies den Mann des Geländes. Dieser reagierte darauf äußerst aggressiv, ging auf den Mitarbeiter zu, beleidigte ihn auf Englisch und schlug ihm schließlich ins Gesicht und auf den Kopf.