Echterdinger Teams in der Fußball-Verbandsliga: Ausstieg bei Calcio: Der Trainer verliert seinen Wunschspieler

Echterdinger Teams in der Fußball-Verbandsliga

1 Ein geschätzter Mann weniger in seinem Kader: der Trainer Francesco Di Frisco. Foto: Günter Bergmann

Nach ihrem Rückrunden-Fehlstart müssen die Leinfelden-Echterdinger einen Abgang hinnehmen. Als nächster Gegner wartet nun der Favoritenschreck der Staffel. Derweil droht dem TV Echterdingen in Schwäbisch Hall der Ausfall seines Kapitäns.











Bei den einen gleich eine unerwartete Bruchlandung, bei den anderen neues Selbstvertrauen im Abstiegskampf – gegensätzlicher hätte der Rückrunden-Start für die beiden Echterdinger Vereine der Fußball-Verbandsliga nicht verlaufen können. Nun, vor den sich anschließenden kniffligen Auswärtsaufgaben des Duos an diesem Samstag, rücken zwei Personalien in den Vordergrund. Während Calcio Leinfelden-Echterdingen in seinem Kader einen überraschenden Aussteiger hat, muss der TV Echterdingen voraussichtlich ohne seinen Kapitän auskommen.