Echterdingens Torhüter Yule Tröger: Der Fabian Bredlow der Verbandsliga

1 Die Nummer zwei des TV Echterdingen, Yule Tröger (links), steht öfter im Tor als der eigentliche Stammkeeper. Foto: Archiv Günter Bergmann

Yule Tröger stellt sich als Ersatztorwart beim TV Echterdingen in den Dienst der Mannschaft, durfte zuletzt aber immer öfter ran.











Link kopiert



Wenn die Fußballer des TV Echterdingen an diesem Samstag (14 Uhr) bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall zur Verbandsliga-Partie gastieren, dann wird sich Yule Tröger wie gewohnt zuerst sein Trikot in die Hose stecken, bevor er seine Torwarthandschuhe anzieht. Der Kleidungsstil ist quasi schon ein Markenzeichen des Ersatzkeepers. Schlabberlook? Mag er nicht. Der Hintergrund: Der 26-Jährige arbeitet nicht nur als sportlicher Leiter in einem Fitnessstudio, sondern legt sich selbst gerne das eine oder andere Mal auf die Hantelbank und stemmt Gewichte von mehr als 120 Kilogramm. Seine aus diesem Krafttraining resultierenden breiten Schultern bringt er nur in einem XL-Trikot unter, was bei einer Körpergröße von 1,83 Metern doch etwas lang ist.