1 Rettungskräfte brachten den Jungen vorsorglich in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: IMAGO/Sabine Gudath

Ein Kind rennt im Kreis Göppingen unvermittelt auf die Straße. Eine Autofahrerin versucht zwar noch zu bremsen, erfasst den Jungen aber trotzdem. Wie geht es ihm?















Eine Autofahrerin hat am Dienstag gegen 12.30 Uhr im Kreis Göppingen mit ihrem Wagen einen 12-Jährigen erfasst, der über die Straße gerannt ist. Wie die Polizei berichtet, hatte der Junge einen von links kommenden Bus in der Leintelstraße in Eberbach vorbeifahren lassen und rannte anschließend los, ohne nach rechts zu schauen.

Die von dort kommende 61 Jahre alte Ford-Fahrerin bremste zwar noch, als sie den Jungen sah, erfasste ihn aber trotzdem mit ihrem Auto. Nach dem Aufprall landete das Kind auf dem angrenzenden Gehweg. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn. Äußerlich waren zwar keine Verletzungen erkennbar, vorsorglich wurde er aber trotzdem in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Schaden entstand bei dem Unfall nicht.