1 Auf Gehwegen können E-Scooter ein Hindernis darstellen. Foto: dpa/Sven Hoppe

E-Tretroller leisten einen Beitrag zur Mobilitätswende, doch damit sie nicht zum Hindernis werden, sollten sie in Innenstädten eigene Stellflächen erhalten, meint Oliver von Schaewen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die meisten E-Scooter-Fahrer nutzen ihre Tretroller verantwortungsbewusst. Und die Idee hat Charme: Statt die Zeit bis zum nächsten Bus abzuhocken, steigen die Nutzer am Ludwigsburger Bahnhof auf den Roller und sausen in ihre Wohngebiete. Der öffentliche Nahverkehr war wegen schlechter Anschlüsse lange out, in Zeiten der Energiekrise wird die Mischung aus Scooter, Bahn und Bus attraktiv. Das ökologisch motivierte Erlebnis kann den Geldbeutel schonen. Mehr Roller und Bus bedeuten weniger Autos und CO2.