Auch Firmen investieren in E-Ladesäulen

1 Affalterbachs Bürgermeister Steffen Döttinger (links) ist Günter Hoffschult von der AMG dankbar für die neuen Ladesäulen. Foto: Ralf Poller/Avanti

Das Ladenetz soll ausgebaut werden. Die Kosten dafür werden meistens von den Energieversorgern übernommen. Doch es gibt Ausnahmen.









In Affalterbach gibt es seit Kurzem drei Ladesäulen mit sechs Ladepunkten für Elektroautos. Die indes hat die Gemeinde nicht selbst installiert. Eigentümer ist die Tuning-Firma AMG. Das Besondere: Die Ladesäulen in der Daimlerstraße sind öffentlich. Das heißt, jeder kann zu jeder Zeit und zum marktüblichen Preis von derzeit 30 Cent pro Kilowattstunde Strom für sein Fahrzeug zapfen. Die maximale Leistung je Ladepunkt liegt bei 22 Kilowatt und ist damit etwa dreimal so groß wie bei einer herkömmlichen Wallbox, wie sie etwa im Rathaus der Gemeinde für die Dienstfahrzeuge installiert ist. Der Strom kommt von der Photovoltaikanlage des AMG-Parkhauses.