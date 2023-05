1 Der Höhenpark Killesberg in Stuttgart ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Ausflügen am Vatertag, Brückentag und Wochenende steht wettertechnisch nichts im Weg: Es soll freundlich und heiter werden. Auch Regen ist erstmal kaum in Sicht.









Freundlich und heiter soll das Wetter am Vatertag und Wochenende in Baden-Württemberg werden: Ausflügen steht also wettertechnisch nichts im Weg. Regen sei erstmal kaum in Sicht. Richtung Wochenende werden auch die Temperaturen wieder steigen, wie ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. „Das schönste Wetter soll es am Sonntag geben.“ Doch auch die Prognose für den Vatertag sieht gut aus.