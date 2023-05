Durchfahrverbot in Kornwestheim

1 Der bisherige Blitzer an der alten B27: Diese Säule bleibt bestehen. Foto: Simon Granville

Im Zuge des Umbaus eines Verkehrsknotens installiert Kornwestheim die neue Anlage an der alten Bundesstraße 27. Das soll auch Ludwigsburg nützen. Nach dem Sommer soll das Gerät aufgestellt werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nach dem Sommer soll er kommen: An der alten Bundesstraße 27 steht bald ein weiterer Blitzer. Im äußersten Norden der Kornwestheimer Markung an der Grenze zu Ludwigsburg wird die Säule ihren fotografischen Dienst verrichten, auf der westlichen Seite der Fahrbahn. Sie soll nicht nur Autos ablichten, die zu schnell unterwegs sind. Es geht vor allem um die Laster. Dem Schwerlastverkehr ist die Fahrt über die alte B27, also die Ludwigsburger Straße, und durch den Domertaldurchlass untersagt.