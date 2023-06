1 Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Foto: /Phillip Weingand

Die Kripo hat zwei Jugendliche festgenommen, die im Raum Winnenden mit Betäubungsmitteln gehandelt und auch ein Kind geschlagen und erpresst haben sollen.









Nach intensiven Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Waiblingen am Dienstag „zwei junge Männer im Alter von 15 und 16 Jahren festgenommen“. Darüber unterrichten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Presseerklärung. Die beiden stehen im Verdacht, in Winnenden und Umgebung mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Zudem geht es um räuberische Erpressung.