1 Ein Krankenwagen brachte das Kind noch in ein Krankenhaus, wo es dann an den Verletzungen starb (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 13 Monate altes Mädchen ist am Donnerstag aus einer Wohnung im Hochparterre in einen Kelleraufgang gefallen. Nun ist der Säugling gestorben.

Duisburg - Ein gut einjähriges Kind ist in Duisburg nach einem Sturz aus einem Fenster gestorben. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Freitag mitteilte, fiel das 13 Monate alte Mädchen am Donnerstag aus einer Wohnung im Hochparterre in einen Kelleraufgang.

Ein Rettungswagen brachte das Kind noch in ein Krankenhaus, dort erlag es aber später seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Geschehen im Stadtteil Marxloh kommen konnte.