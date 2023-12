Düsseldorf: Polizei findet tote Frau in Plastiktonne auf Balkon

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: IMAGO

In Düsseldorf entdeckt die Polizei bei einem Routineeinsatz auf dem Balkon eines Hauses die stark verweste Leiche einer 36-jährigen Frau. Was bisher bekannt ist.











Bei einem Routineeinsatz wegen eines Hausfriedensbruchs hat die Polizei in Düsseldorf auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in einer Plastiktonne die stark verweste Leiche einer Frau entdeckt. Eine Obduktion der 36-Jährigen nach dem Fund vom Dienstag habe Hinweise auf eine Gewalteinwirkung ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mit. Ermittelt werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.