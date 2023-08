Dürre und Regen in Stuttgart

11 Die Wiese unter dem Bismarckturm wirkt nun wieder gut gewässert. Vergleichsfotos aus der trockenen Wetterperiode in unserer Bildergalerie. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Saftig grüne Wiesen statt gelbes Stroh: Der Regen der vergangenen Wochen macht sich bemerkbar in Stuttgart. An vielen Orten sieht es völlig anders aus als noch im Juli. Das zeigen aktuelle Bilder.









Erst ein verregneter Mai, dann ein heißer und trockener Juni, darauf folgte ein regenreicher Juli – und nun wird es Mitte August noch einmal richtig heiß. In diesem Sommer müssten eigentlich Liebhaber jeden Wetters glücklich werden. Die Wechsel zwischen Sonne und Trockenheit, Regen und Gewitter zeigen sich auch auf den Wiesen und Grünflächen in Stuttgart: War das Gras Anfang Juli vielerorts noch gelb, strohig und struppig, so zeigt es sich nun wieder leuchtend grün und saftig.