Vier Teams, vier Herangehensweisen, ein Ziel: Der Sieg beim „Politischen Duell“, das der Landkreis anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums am Montag ausgerichtet hat. Wobei – ein politischer Wettstreit war es nicht, vielmehr mussten die Bürgermeister und jeweils fünf Mitglieder ihres Gemeinderates sich kulinarisch messen.

Die Kommunen Asperg, Pleidelsheim, Steinheim und Tamm hatten sich der Landkreis-Olympiade gestellt. Was ihre Herausforderung sein würde, wusste keiner der Kontrahenten. Erst kurz vor Beginn verkündete der Landrat Dietmar Allgaier den Teams die Aufgabe: Maultaschen mit einer vegetarischen Füllung, schwäbischer Kartoffelsalat und ein Nachtisch nach Wahl – allerdings mit Beeren als Zutat und ohne vorgegebenes Rezept. Dafür wurden alle kräftig digital von Mitbürgern in den Kommunen mit Tipps und Ideen unterstützt.

Tamm kommt auf den vierten Platz

Drei Stunden hatten die Küchenmannschaften in der Küche des Ernährungszentrums Zeit, dann wurden ihre Kreationen von einer siebenköpfigen Jury verkostet. Blind versteht sich. Jeweils bis zu zehn Punkte gab es für den Geschmack, die Kreativität und die Präsentation. Auch der Kreischef probierte und bewertete.

Am Ende hatte die Gemeinde Pleidelsheim mit 354 Punkten die Nase vor Asperg mit 348 Punkten. Steinheim landete mit 331 Zählern auf Platz drei und Tamm bildete mit 319 Punkten das Schlusslicht.

Landrat muss zum Arbeitseinsatz nach Pleidelsheim

Ralf Trettner und sein Team bringen nicht nur den Sieg mit nach Pleidelsheim. Sie haben sich mit dem ersten Platz auch den Besuch des Landrats in ihrer Kommune gesichert., Und der schaut nicht einfach so vorbei: Er packt mit an. Wo und bei was, das werden sich die Pleidelsheimer noch überlegen. Darüber hinaus kann sich der komplette Gemeinderat auf einen Besuch in der Lembergerland Kellerei in Rosswag freuen.