Der Cannstatter Germain Winter möchte schon immer eins: singen. Nach sieben oder acht Versuchen hat es nun geklappt. Er tritt bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) auf. Am Mittwoch, 15. Februar, ist er um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen.

Das Gesangstalent ist mit einem Titel von Lady Gaga angetreten, wie er sagt: „I’ll never love again“. Er war sehr nervös, als er in München vor der Jury mit Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Leony und Katja Drasavice aufgetreten ist. Der Weg für den Auftritt und seinen Traum, Sänger zu werden, ist für den 27-Jährigen, der am Valentinstag Geburtstag hat, nicht einfach. Er hat es schon sieben oder acht Mal versucht, bei DSDS mitzumachen. Jetzt hat es geklappt und er wurde zugelassen, was den Musikfan sehr freut. Auch seien Eltern freuen sich mit, sagt er. Sie drücken ihm die Daumen, dass er weiterkommt.

Musik und Gesang hat er schon als Kind erlebt. „Mein Vater hat eine Jazzband“, erzählt Winter. Sein Vater spielt Geige und singt. Jazzmusik mag Winter auch. Doch noch viel lieber sind ihm die englischen Titel und R&B-Musik, Rhythm & Blues. Der Sänger in spe ist beruflich noch auf der Suche. Lange Zeit machte ihm sein Körpergewicht zu schaffen. Er hat die Hauptschule nicht beendet und ist arbeitssuchend. In den letzten Jahren hat er sich vor allem um seine Gesundheit gekümmert. „Ich habe jahrelang 187 Kilo gewogen“, sagt er. Vor zwei Jahren hat er mit Hilfe einer Magen-Operation über 90 Kilogramm abgenommen und eine Magendeckenstraffung erfolgreich absolvieren lassen. Dass er von dem hohen Gewicht runtergekommen ist, darauf ist er stolz. Mit dieser Bewältigung hat auch seine Lebensfreude zugenommen. Und er konnte sich zunehmend der Musik widmen, wo er nun sein Glück verwirklichen will: „Musik macht mich glücklich.“

Aufgewachsen ist Winter in der Cannstatter Neckarvorstadt. „Da wohnt meine Oma.“ Heute lebt er in Steinhaldenfeld. Seit vielen Jahren hat er immer regelmäßig DSDS angeschaut und immer auf den Moment gefiebert, dort selbst einmal auftreten zu können. Und dann natürlich sich dem Gesang widmen zu können. Jetzt hat es geklappt und er hat versucht, die Jury zu überzeugen. Ob es geklappt hat, wird am Mittwoch klar. Winter freut sich, dass er die Chance hat und sagt: „Ich würde es jedem empfehlen.“