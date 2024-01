Die Dschungelcamp-Kandidaten 2024

Jedes Jahr wird die Verkündung der Kandidaten und Kandidatinnen von den Fans der Sendung „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ (IBES) mit Spannung erwartet. Denn vom Zusammenspiel in der Gruppe hängt der Unterhaltungsfaktor des Dschungelcamps ab, das ab Freitag, 19. Januar 2024, nun bereits in die 17. Staffel geht. RTL setzt dieses Mal auf eine bunte Mischung aus Schauspielern, Sängern und Sängerinnen und Teilnehmern, die entweder aus anderen Reality-Formaten oder durch ihre Social-Media-Präsenz bekannt wurden. Wie prominent ein Teilnehmer ist, ist ohnehin nicht ausschlaggebend. Allein der Unterhaltungswert zählt, wenn Mehlwürmer verspeist, Ängste überwunden und Plumpsklos geleert werden müssen.

Wir stellen die Dschungelcamp-Kandidaten vor, die in der 17. Staffel des Dschungelcamps um die Krone kämpfen:

Lesen Sie auch

„Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ – Anya Elsner (20)

Anya Elsner will sich nicht mehr so zickig zeigen. Foto: RTL/TV

Anya Elsner wurde bekannt als etwas zickige Teilnehmerin bei der Castingshow „Germany´s Next Topmodel“. Da sie anschließend aber als Model nicht richtig Fuß fassen konnte und statt dessen als Animateurin in einem Hotel in Ägypten jobbte, will sie nun ihrer Karriere eine andere Richtung geben und im australischen Dschungel ihr Glück versuchen.

Dschungelcamp-Kandidatin Leyla Lahouar (27)

Leyla Lahouar machen die Dschungelprüfungen Angst. Foto: RTL/TV

Leyla Lahouar ist aus verschiedenen Datingshows bekannt wie „Ex on the Beach“ ( 2022), „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“ (2023). Sie trägt ihr Herz auf der Zunge und könnte dadurch Sympathien beim Publikum gewinnen. Allerdings ist fraglich, ob sie sich bei Dschungelprüfungen durchkämpfen kann, da sie selbst zugibt, vor allem Möglichen „Schiss“ zu haben.

IBES-Kandidatin Kim Virginia (28)

Kim Virginia hat kein Problem mit Zärtlichkeiten vor der Kamera. Foto: RTL/TV

Kim Virginia arbeitet als Flugbegleiterin und startete nebenher eine Karriere als Reality-Teilnehmerin. Los ging es 2021 als Kandidatin bei „Der Bachelor“. Anschließend war sie bei „Temptation Island“ (2022), „Bachelor in Paradise“ (2022) und bei „Are You The One - Realitystars in Love“ (2023) zu sehen. Da ist die Teilnahme im Dschungelcamp nur konsequent. Vorab sorgte ihre kurze Liaison mit Mike Heiter für Gesprächsstoff, da dieser ebenfalls im Camp mit dabei sein wird. Ob es zwischen den beiden eher zu Zoff oder zu Zärtlichkeiten kommt, wissen sie vermutlich selbst noch nicht so genau.

Dschungelcamp-Kandidatin Cora Schumacher (47)

Cora Schumacher sorgt schon im Vorfeld für Gerüchte. Foto: RTL/TV

Cora Schumacher ist Model und Rennfahrerin, doch vor allem wurde sie durch ihre Ehe mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher bekannt. Mit ihm hat sie einen gemeinsamen Sohn. Doch die Ehe ging 2015 in die Brüche. In Reality-Formaten fühlt sich Cora Schumacher wohl. Sie mischte schon bei „Let‘s Dance“ (2015) und „Promi Big Brother“ (2018) teil. Im Jahre 2020 war sie die namensgebende Protagonistin der Dating-Reality-Show „Coras House of Love“. Vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp streut sie selbst Gerüchte über eine angebliche Affäre mit Oliver Pocher. Vermutlich wird sie am Lagerfeuer des Camps noch mehr Details aus ihrem Liebesleben zum Besten geben.

Dschungelcamp-Teilnehmerin Lucy Diakovska (47)

Lucy Diakovska wünscht sich einen Neustart. Foto: RTL/TV

Die aus Bulgarien stammende Musicalsängerin wurde im Jahr 2000 bekannt durch ihre Teilnahme bei „Popstars“, der ersten Musik-Castingshow Deutschlands. Daraus ging die überaus erfolgreiche Girlband „No Angels“ hervor, zu der Lucy Diakovska gehörte. 2003 pausierte die Band, hatte aber seit 2007 immer mal wieder Auftritte und veröffentlicht auch weitere Alben. Auch solo bringt sie Songs heraus. Sie setzt sich für die LGBTQIA-Community ein und gilt in Bulgarien als die einzige offen homosexuell lebende Person in der Öffentlichkeit.

Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Kern (55)

Sarah Kern will ihre sympathische Seite zeigen. Foto: RTL/TV

Sarah Kern lernte mit 19 Jahren ihren späteren Ehemann Otto Kern kennen, mit dem sie einen Sohn bekam. In dem Modeunternehmen ihres Mannes lernte sie Design. Nach elf Jahren wurde die Ehe geschieden. Als Unternehmerin war sie vor allem beim Home Shopping erfolgreich, doch dann geriet sie in die Insolvenz. Mit ihrem Sohn lebt sie auf Malta.

„Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ – Twenty4Tim (23)

Tim sorgt für schrille Töne. Foto: RTL/TV

Twenty4Tim heißt eigentlich Tim Maximilian Kampmann und dürfte vor allem einem jüngeren Publikum als Influencer und Sänger bekannt sein. In den sozialen Netzwerken ist er sehr präsent, was auch seiner Musikkarriere zugute kommt. Im September schaffte er es mit seinem Debütalbum an die Spitze der Charts. Ob er den Dschungelprüfungen gewachsen ist, wird sich zeigen.

Dschungelcamp-Kandidat Fabio Knez (30)

Fabio will für Ordnung sorgen. Foto: RTL//TV

Fabio Knez fiel in den Reality-Formaten „Make Love Fake Love“ und „Are You The One - Reality Stars in Love“ durch seinen Beruf auf: Er ist Staubsaugervertreter aus Leidenschaft und hat einen Sinn für Sauberkeit und Ordnung. Die mangelnde Hygiene könnte für ihn zur größten Herausforderung im Dschungel werden. Mit ihm angereist ist seine Freundin Darya, die er bei der Show „Are You The One“ kennenlernte.

Dschungelcamp-Teilnehmer Mike Heiter (31)

Mike will die Dschungelshow zur Datingshow machen. Foto: RTL/TV

Mike Heiter tingelte bereits durch zahlreiche TV-Formate: von „Love Island“ (2017), wo er die Mutter seiner Tochter kennenlernte, über „Sommerhaus der Stars“ (2019), „Kampf der Realitystars“ (2021), „Die große Dschungelshow“ (2021) und „Are you the One - Reality Stars in love“ (2023) war schon so ziemlich alles dabei. Er sagt selbst, dass die Teilnahme am Dschungelcamp die Krönung für ihn sei. Mike gibt sich siegessicher, dass er neuer Dschungelkönig werden könnte.

Dschungelcamp-Kandidat David Odonkor (39)

David gibt sich kämpferisch. Foto: RTL/TV

Der frühere Profifußballer David Odonkor ist vor allem dafür bekannt, bei der Weltmeisterschaft 2006 im zweiten Vorrundenspiel gegen Polen das Siegtor zum 1:0 von Oliver Neuville vorbereitet zu haben. 2008 kam seine Tochter zur Welt, von der Mutter lebt er aber getrennt. Nach seiner sportlichen Karriere sammelte er bereits Erfahrung in TV-Formaten wie „Promi Big Brother“, „Ninja Warrior Germany“ oder „Das große Backen - Promispezial“.

Dschungelcamp-Kandidat Felix von Jascheroff (41)

Felix will seine Meinung offen sagen. Foto: RTL/TV

Felix von Jascheroff spielt seit mehr als 20 Jahren den „John Bachmann“ in der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Er legt außerdem als DJ in Clubs und bei Festivals auf. Der Schauspieler ist Vater von einer Tochter und einem Sohn, die er mit zwei verschiedenen Frauen hat. Kurz vor der Teilnahme am Dschungelcamp hat er sich mit seiner aktuellen Freundin verlobt. Er kündigte bereits an, seine Meinung kundzutun, falls ihm jemand im Camp „auf den Sack geht“.

„Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ – Heinz Hoenig (72)

Heinz Hoenig ist der wohl prominenteste Teilnehmer. Foto: RTL/TV

Der Schauspieler ist der älteste Teilnehmer in dieser Staffel und bringt viel Erfahrung mit. Bekannt wurde Heinz Hoenig als „Funker Hinrich“ in dem oscarprämierten Film „Das Boot“ aus dem Jahr 1981. Seitdem spielte er in über 180 Kino- und Fernsehfilmen, beispielsweise in „Der Schattenmann“, „Der König von St. Pauli“ oder „Stan Becker“. Aus erster Ehe stammen zwei erwachsene Kinder. Mit seiner Frau Annika hat er noch einen dreijährigen und einen einjährigen Sohn.

„Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ („IBES“) auf RTL

Das Dschungelcamp

Die 17. IBES-Staffel startet am Freitag, 19. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL. Die Dschungelkrone wird am Sonntag, 4. Februar, beim Finale verliehen. Am Montag, 5. Februar, wird es noch ein Wiedersehen aller Teilnehmenden geben.