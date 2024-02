Dschungelcamp 2024: Wer muss den Dschungel verlassen? (Tag 13)

7 Leyla und Mike haben erfreuliche Post bekommen. Foto: RTL/Tag 13

An Tag 13 bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ auf RTL geht es in schwindelerregende Höhen. Es wird gelästert und spekuliert: Wer gewinnt die Krone?











Link kopiert



Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde. Auch an Tag 13 geht die Geschichte um Mike, Leyla und Kim weiter. Zum Glück gibt’s aber auch noch andere Themen. Zum Beispiel wird die große Frage verhandelt, wer am Ende wohl die Krone gewinnen wird. Wird es die „Dschungel-Mutter“ Lucy, wie sie Felix nennt? Tim wird’s eher nicht, findet der. Urteil: „Mitläufer“. Kim setzt auf Leyla, weil die so „cute rüberkommt“. Tag 13 im Schnellcheck: