Dschungelcamp 2024: Heinz Hoenig hat das Camp verlassen

Das kommt überraschend: Heinz Hoenig hat das Dschungelcamp verlassen. Wie RTL bekannt gab, ist der Schauspieler bereits wieder im Hotel Imperial bei seiner Familie. Freiwillig soll der Auszug nach Informationen der Bild-Zeitung aber nicht gewesen sein. Im offiziellen Statement von RTL heißt es: „Unser Ärzte-Team hat sich heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen. Heinz geht es gut, Details zu medizinischen Gründen geben wir aber keine.“

Womöglich hatte das Wetter dem 72-Jährigen zu schaffen gemacht. Ein Zyklon brachte hohe Temperaturen und starke Regenfälle über den australischen Dschungel. Viele Zuschauer und Zuschauerinnen dürfte die Nachricht traurig machen, denn Heinz war im Camp in den vergangenen Tagen nahezu aufgeblüht und zum Liebling der Fans geworden. Anfangs noch eher motzig, hatte er seine Camp-Mitbewohner mit lustigen Übungen aus dem Schauspielunterricht unterhalten und vor allem mit Fabio fröhlich im Weiher geplanscht.

Lesen Sie auch

Im Vergleich zu seinen viel jüngeren Kollegen gab es von Heinz kaum Beschwerden und Gejammere. Dass er aus gesundheitlichen Gründen für die meisten Prüfungen gesperrt war, hatte wohl vor allem ihn selbst gestört. Doch an Tag 11 durfte er dann doch endlich zeigen, was in ihm steckt. Zusammen mit Fabio und Mike trat er zur Ekelessensprüfung an und verspeiste ungerührt Fliegenlarven, die er mit einem Shake aus pürierten Mäuseschwänzen runterspülte. Doch auch wenn der Auszug von Heinz nicht freiwillig war: Er wird sich bestimmt freuen, seine Familie wiederzusehen. Dass er vor allem seine zwei kleinen Kinder vermisse, hatte er im Dschungeltelefon oft betont.