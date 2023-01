Wer muss an Tag 8 zur Prüfung?

1 Gigi Birofio (l.) und Cosimo Citiolo müssen zur Dschungelprüfung. Begleitet werden sie von Claudia Effenberg. Foto: RTL

In der achten Folge des diesjährigen Dschungelcamps müssen gleich drei Kandidaten zur Prüfung antreten. Wen die Zuschauer gewählt haben, erfahren Sie hier.















Nach einigen vergeigten Prüfungen in der ersten Woche des RTL-Dschungelcamps haben Sänger Lucas Cordalis und Designerin Claudia Effenberg die hungrigen Mäuler der Promis ein wenig gestillt. Cordalis und Effenberg holten bei der Prüfung in der am Donnerstagabend ausgestrahlten Folge von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ immerhin neun von zwölf Sternen.

Zumindest Effenberg kann sich aber nicht lange auf dem Erfolg ausruhen - zur nächsten Prüfung muss sie mit Reality-Star Gigi Birofio und Sänger Cosimo Citiolo antreten. Der Checker vom Neckar schien davon zunächst wenig angetan. „Ach du scheiße“, kam dem 41-Jährigen nach der Verkündung der Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen über die Lippen.

In der ersten Woche konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren Anrufen darüber abstimmen, wer in die Dschungelprüfung soll. Ab der zweiten Woche fliegt jeden Tag einer der Camper raus. Die nächste Folge läuft am Freitag, 20.01, ab 21.30 Uhr bei RTL.