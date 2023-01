„Du bist ein falscher Mann“ – Das passiert an Tag 14

Cecilia Asoros Auszug aus dem Dschungel sorgt an Tag 14 für Aufregung. Papis Loveday betont mehrfach, wie sehr er die 26-Jährige vermissen wird. Bei Gigi Birofio kochen die Emotionen über, als seine engste Vertraute im Camp gehen muss.

Cosimo will Gigi im Auge behalten

„Warum bist nicht du gegangen?“, sagt er zu Claudia Effenberg, mit der er seit der Bolognese-Lüge nichts mehr zu tun haben will. Doch die anderen Kandidaten beruhigen den Reality-TV-Star. Lucas Cordalis ist entsetzt von Gigis Respektlosigkeit, der „Checker vom Neckar“ kündigt an, die Situation weiterhin zu beobachten.

Gleich drei Kandidaten müssen zur Prüfung

„Unhappy Hour“ ist der Name der Dschungelprüfung, zu der Lucas, Papis und Gigi geladen sind. Papis, der als einziger an allen drei Runden teilnehmen muss, nimmt es gefasst: „Ich freue mich!“, sagt das Model. Bei der Essens- und Trinkprüfung müssen die Kandidaten diesmal unter anderem „Flips“ essen, die in Wahrheit aus Hühnerherzen mit Kakerlakengewürz bestehen. Zu Trinken gibt es einen „Ein-Po-Rol Spritz“, hinter dem sich Schweine-Anus, Eingeweide-Saft und Kuh-Urin verbirgt.

Lucas kann nicht schlucken

Während Papis und Gigi die Prüfung über sich ergehen lassen, scheitert Lucas zweimal. Papis ist davon sichtlich genervt. „Wir hätten auch sieben haben können“, meint er in Bezug auf die fünf Sterne, die die „drei Musketiere“, wie Lucas das Team zu Beginn nannte, erspielt haben.

Nach der Prüfung kommt es im Camp zu einem heftigen Streit. Lucas ist verärgert, dass er nach der Prüfung von seinem Team allein zurückgelassen wurde. Dass Gigi eine Zigarette wollte, zählte für den Sänger nicht als Ausrede. Gigi und Papis reagieren mit Unverständnis und sind sauer auf Lucas’ Scheitern in der Prüfung. „Du bist ein falscher Mann“, sagt Papis, als Lucas das nicht vor den anderen Campbewohnern erzählen will.

Lucas droht daraufhin hinter der Kamera, auch tausend Dinge über die anderen verraten zu können.

Der Unmut ist groß, doch wer muss den Dschungel heute Abend verlassen?