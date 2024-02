Drogenberatung in Stuttgart auf türkisch: Das dunkle Geheimnis des Vaters

Drogenberatung in Stuttgart auf türkisch

1 Methadon hat Mert Günes nicht vertragen, er nimmt stattdessen das Präparat Subutex gegen den Suchtdruck. Foto: Kraufmann//Thomas Hörner

Mert Günes ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne. Aber über einen Teil seiner Lebensgeschichte schweigt er zu Hause. Darüber spricht er nur mit Faruk Özkan, seinem türkischen Sozialarbeiter und Drogenberater. Die beiden kennen sich seit 26 Jahren.











Link kopiert



Faruk Özkan mustert seinen Klienten besorgt von der Seite. Die tief eingefallenen Wangen, die locker sitzende Jeans, der schmale Oberkörper – Mert Günes ist deutlich zu dünn. Der Sozialarbeiter bestellt in einem türkischen Imbiss erst mal zwei Döner, dazu Schwarztee. Die beiden Männer setzen sich in eine wenig frequentierte Ecke an den Tisch.