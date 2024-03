1 Mehr als 20 Mal ist ein Autofahrer in Norwegen zu schnell durch eine Radarfalle gerast. Foto: dpa/Felix Kästle

25 Geschwindigkeitsüberschreitungen binnen nur 19 Tagen haben einem Franzosen in Norwegen einen Aufenthalt im Gefängnis und ein Jahr ohne Führerschein beschert.











25 Geschwindigkeitsüberschreitungen binnen nur 19 Tagen haben einem Franzosen in Norwegen 21 Tage im Gefängnis und ein Jahr ohne Führerschein beschert. Das schwerwiegendste Vergehen erfolgte dem der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorliegenden Urteil zufolge am 20. Februar, als der Franzose am Steuer eines Kia mit 113 Stundenkilometern in einer Tempo-70-Zone unterwegs war. Der 23-Jährige habe „eine Gefahr für den Verkehr“ dargestellt, befand das Gericht in Oslo.