5 Bis zum Abend ist die Polizei zur Spurensicherung im Lokal bei der Uni. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

In einem Lokal in der Stadtmitte werden zwei Männer tot aufgefunden. In Bad Cannstatt ist das Opfer eine 32-jährige Frau.















Unter Tränen kommen Mitarbeitende am Montagabend aus dem Lokal an der Geschwister-Scholl-Straße. Sie haben erfahren, dass im Untergeschoss des Hauses zwei tote Männer liegen. Nach Informationen unserer Zeitung gehörten die zwei Toten zum Kreis der Inhaber und der Geschäftsführer des Lokals. Die Polizei kommentiert das nicht. Ein weiteres Gerücht macht die Runde: Die beiden 53-Jährigen sollen sich gegenseitig mit Messern tödlich verletzt haben. Auch dazu kommen keine Informationen von der Polizei. Nur so viel: Die Männer hätten Spuren „massiver Gewalteinwirkung“ aufgewiesen, als die Polizei kurz vor 16 Uhr an den Tatort kam. Rundherum war es ruhig: Das Restaurant ist sonntags und montags geschlossen. Es soll vor kurzem verkauft worden sein, erzählen Insider der Gastrobranche. Auch ein zweites Lokal an der Tübinger Straße, das ebenfalls der Inhaberfamilie gehörte, soll den Besitzer unlängst gewechselt haben, erzählt man sich in anderen italienischen Lokalen am Abend.

Zwei Männer liegen tot im Untergeschoss des Lokals

Vor dem italienischen Lokal nahe dem Uni-Campus Stadtmitte stehen am Montagabend zwei Polizeibeamte und halten neugierige Passanten ab. Das Lokal hat Sonntag und Montag normalerweise geschlossen. Jemand muss wohl doch dort gewesen sein oder zumindest einen Verdacht gehegt haben, dass etwas passiert sein könnte. Denn die Polizei wurde alarmiert. Den Polizeibeamten, die am Montagnachmittag in das Gebäude nahe der Uni Stuttgart gingen, muss sich ein grauenvoller Anblick geboten haben. In einem Zimmer fanden die Beamten um 15.50 Uhr die toten Männer. Bis in den Abend hinein waren Ermittelnde vor Ort.

Ein Angehöriger macht sich Sorgen und meldet die Frau als vermisst

Am Montagvormittag war die Kripo schon zu einem anderen Tötungsdelikt ausgerückt. Ein Angehöriger hatte eine 32-Jährige um 7.30 Uhr vermisst gemeldet und sich große Sorgen gemacht. Die Polizei suchte nach ihr. Die Frau wurde gegen 11.30 Uhr tot in einem Auto gefunden, das in einem Parkhaus an der Untertürkheimer Straße stand. Auch hier war aufgrund der Spuren davon auszugehen, dass sie das Opfer einer Gewalttat geworden war. Details nannte die Polizei keine – auch nicht, warum die Frau in Gefahr geschwebt hatte. Nur eines machten die Polizeisprecher deutlich: Es bestehe kein Zusammenhang zwischen den beiden Taten.