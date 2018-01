Drei Schwerverletzte in Waiblingen Seniorin kommt mit Auto in Gegenverkehr

Von red/dpa 20. Januar 2018 - 11:56 Uhr

Eine 86 Jahre alte Frau ist am Freitag mit ihrem Auto in Waiblingen in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegen kommenden Auto frontal zusammengestoßen.





Waiblingen - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam am Freitag eine 86 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei wurden die Seniorin sowie der 60 Jahre alte Fahrer des anderen Autos und dessen 59-jährige Beifahrerin schwer verletzt.

Unklar ist laut Polizei bislang, warum die Seniorin mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet.