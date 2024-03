1 Miwan, Kathrena und Kseniia erzählen über ihr Leben zwischen Schule, Jobben und Freizeit. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Vor einem Jahr haben wir sie schon einmal getroffen. Kathrena, Miwan und Kseniia wollen Industriemechanikerin oder Umwelttechnikerin werden. Was wird aus ihren Träumen nach dem Realschulabschluss?











Sind sie ihren Träumen näher gekommen? Vor einem Jahr waren Kathrena (17), Miwan (18) und Kseniia (16) noch Schülerinnen an der Schlossrealschule im Stuttgarter Westen. Sie wollten weiter zur Schule gehen und studieren. „Irgendwas mit Raumfahrt“ wollte Kathrena werden, die mit ihrer Familie 2016 aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. Industriemechanikerin bei Mercedes-Benz, der Wunsch der aus dem Nordirak vor dem IS geflohenen Kurdin Miwan. Umwelttechnikerin wollte Kseniia werden. Sie kam 2022 mit ihrer Familie aus Russland nach Stuttgart. Höchste Zeit für ein Wiedersehen in den Räumen der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart West/Botnang, um zu erfahren, wie das Leben weitergegangen ist. Ein Gespräch über das Jobben neben der Schule, den Führerschein, No-go-Areas in Stuttgart und die AfD.