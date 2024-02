Drei Brände im Rems-Murr-Kreis: Wäschetrockner, Radlader und Kühlschrank in Flammen

Drei Brände haben am Montag die Feuerwehren in Sulzbach, Waiblingen und Welzheim in Atem gehalten und hohen Sachschaden angerichtet. Auslöser waren technische Defekte.

Mehr als 200 000 Euro Schaden haben drei Brände in Waiblingen, Sulzbach an der Murr und Welzheim verursacht. Laut Polizei geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Waiblingen am Montagabend kurz vor 18 Uhr ein Radlader, der sich in einer Lagerhalle einer Firma an der Straße Schänzle befand, in Brand. Den Radlader konnte die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen, die mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort war, rechtzeitig aus der Halle schleppen, sodass diese durch die Flammen nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Am Fahrzeug selbst entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 000 Euro. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Technischer Defekt am Trockner

In Sulzbach an der Murr fing ein einem Gaststätten- und Hotelbetrieb in der Flurstraße am Montagabend gegen 18.20 Uhr ein Wäschetrockner Feuer. Die örtliche Feuerwehr wurde alarmiert, rückte mit insgesamt 26 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer löschen In dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen auf rund 70 000 Euro beziffert wird. Verletzt wurde auch bei diesem Vorfall niemand. Der Betrieb hatte am Tag des Brandes geschlossen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an dem Gerät vermutet. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Kühlschrank als Brandursache

Mit insgesamt vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Straße Oberer Wasen nach Welzheim aus. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet zunächst der Kühlschrank in der Wohnung in Brand, dieser griff anschließend auf die Wohnung über. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, der entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 50 000 Euro, verletzt wurde niemand.