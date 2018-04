Draußen sitzen Die schönsten Biergärten in Stuttgart

Von red 13. April 2018 - 15:29 Uhr

Welche sind die schönsten Biergärten der Stadt? Unsere Bildergalerie verrät, wo man am besten in Stuttgart ein leckeres Vesper oder ein kühles Bier an der frischen Luft genießen kann. Klicken Sie sich durch Stuttgarts schönste Biergärten!





Stuttgart - In Bayern ist ein Biergarten klar definiert: Man sitzt unter Kastanien, trinkt aus Maßkrügen, bringt sich seine deftige Brotzeit selbst mit und ab und zu spielt eine zünftige Blaskapelle. Aber wir sind ja nicht in Bayern. Deshalb haben wir den Begriff etwas weiter gefasst - was zählt, ist das Bier und die frische Luft. In manchen der Stuttgarter Biergärten hat man darüber hinaus einen traumhaften Blick auf die Stadt.

Von sommerlichen Salaten über schwäbische Hausmannskost und das traditionelle Vesper bis hin zum richtigen Bier oder Radler - wer die sommerlichen Temperaturen am kommenden Wochenende voll und ganz auskosten möchte, kommt unter den vorgestellten Adressen ganz sicher auf seine Kosten. Auf keinen Fall vergessen: Sonnenbrille und Hunger.



In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen die schönsten Biergärten in Stuttgart!