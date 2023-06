1 Michail Mamiaschwili nimmt kein Blatt vor den Mund. Foto: imago images/United World Wrestling/United World Wrestling / Kadir Caliskan

Der Chef des russischen Ringerverbands droht mit drastischen Worten: Russland müsse notfalls mit Panzern zur Olympiade nach Paris fahren. So reagiert das Internationale Olympische Komitee.









In der Debatte um Russlands Olympia-Teilnahme in Paris 2024 hat der Chef des russischen Ringerverbands drastisch mit Panzern gedroht. „Wenn sie uns als Team von Flüchtlingen bei den Olympischen Spielen sehen wollen, dann müssen wir auf Panzern nach Paris fahren“, sagte Michail Mamiaschwili in einem Interview, das auch am Montag vier Tage nach Veröffentlichung noch in russischen Medien Wellen schlug. Eine andere Möglichkeit gebe es nicht, fügte Verbandspräsident Mamiaschwili hinzu.