1 Veronica Mont Royal (links) und Didi Divalicious tanzen beim Drag-Bingo am Kulturkiosk im Züblin-Parkhaus, das zum Renner dieses Treffs geworden ist. Foto: /ubo

Der Kulturkiosk feiert seinen letzten Sommer im Züblin-Parkhaus. Der Ansturm ist groß, wenn das urbane Leben beim Drag-Bingo aufblüht. Die Freude wird getrübt von einem Vorfall in der Stadtbahn in Stuttgart: Zwei Transjugendliche wurden böse beschimpft.









Wenn es nur immer so gestopft voll wäre bei Sara Dahme in ihrem Kulturkiosk! Mitten in der Pandemie hat die Lehrerin und Kunstvermittlerin im Sommer 2020 im Züblin-Parkhaus ein hochgelobtes Experimentierfeld für neue Formen des urbanen Lebens am Rande des Rotlichtviertels eröffnet. Seit einem Jahr ist der Ansturm groß, wenn die Diven tanzen. Aus einem Geheimtipp ist ein lauter, witziger Hit geworden.