Downhill-Strecken in Stuttgart

1 Biker auf illegalen Downhill-Strecken müssen in Zukunft mit einem Bußgeld rechnen. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut//Max Kovalenko

Die Stuttgarter Polizei nimmt illegale Downhill-Strecken ins Visier. Biker müssen sich in Zukunft auf Bußgelder gefasst machen, wenn sie auf unerlaubten Strecken erwischt werden.

Stuttgart - Die Polizei hat seit einigen Wochen verstärkt die Downhill-Strecken in Stuttgart im Blick. Vor allem Beamte der Fahrradstaffel suchten in den verschiedenen Waldgebieten im Stadtgebiet nach sogenannten Trails, die unerlaubt angelegt wurden. Laut Bericht der Polizei sind etliche unerlaubte Downhill-Strecken entdeckt worden, die auch von Radfahrern genutzt wurden.

Bei den ersten Kontrollen sprachen die Beamten mit den Bikern auf den Trails, versuchten sie für die Problematik zu sensibilisieren. Der Eingriff in die Natur zerstöre Lebensraum für Pflanzen und Tiere, so die Polizisten. In den Gesprächen wurde deutlich, dass vielen offenbar nicht bekannt gewesen ist, dass die illegalen Strecken nicht befahren werden dürfen.

Nun soll durchgegriffen werden: Fahren Biker weiterhin auf einer Strecke, die weniger als zwei Meter Breite hat, müssen sie mit einem Bußgeld von bis zu 40 Euro rechnen. Ist jemand an dem Bau einer Downhill-Strecke beteiligt, droht ein Bußgeld von bis zu 255 Euro.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.