So liefen die letzten Supercups

10 Zum sechsten Mal seit der Wiedereinführung des Supercups treffen am Samstag der FC Bayern und Borussia Dortmund aufeinander. Foto: dpa

Seit 2010 lässt die Deutsche Fußball-Liga wieder den Supercup ausspielen. Wir stellen Ihnen alle Duelle und Sieger seit der Wiedereinführung vor.

Stuttgart - Der Supercup ist alljährlich der Startschuss in die Endphase der Bundesliga-Vorbereitung. Seit der Wiedereinführung des bei den Fans sehr beliebten Wettbewerbs stehen sich am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) bereits zum sechsten Mal der FC Bayern München und Borussia Dortmund gegenüber. In den bisherigen Duellen triumphierten die Münchner drei Mal, der BVB hatte zwei Mal das bessere Ende für sich.

In unserer Bildergalerie zeigen wir Ihnen alle Duelle seit der Wiedereinführung des Wettbewerbs 2010, bei dem sich traditionell der amtierende Deutsche Meister und der Pokalsieger gegenüberstehen. Wenn eine Mannschaft im Jahr zuvor beide Titel gewinnen konnte, rückt der Vizemeister an die Stelle des Pokalsiegers in den Supercup.