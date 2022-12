1 Auch ein Hubschrauber war an der Fahndung beteiligt. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Die Polizei hat einen 32-jährigen Ladendieb ausfindig gemacht. Nachdem er der Richterin vorgeführt wurde, türmte der Mann erneut.















Nach einem Ladendiebstahl in Ludwigsburg hat die Polizei am selben Nachmittag einen der Täter festnehmen können – und tags darauf wieder verloren. Und dann schließlich erneut festgenommen. Doch von vorne: Drei Unbekannte hatten am Dienstag gegen 12 Uhr in einem Discounter in der Martin-Luther-Straße Lebensmittel und Elektroartikel im Wert von rund 60 Euro in eigene Taschen gepackt. Anschließend hielt eine der Personen die Eingangstür des Marktes offen, sodass die beiden anderen mit dem Diebesgut hinausgehen konnten. Der Marktleiter verfolgte das Trio zwar noch zu Fuß, verlor es jedoch aus den Augen.

Der 32-Jährige war kurz zuvor aus der Haft entlassen worden

Eine der drei Personen – ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz – wurde schließlich von der hinzugerufenen Polizei am Bahnhof in Ludwigsburg entdeckt. Vor Ort öffneten die Beamten zudem noch ein Schließfach, in dem sich weiteres mutmaßliches Diebesgut befand. Es folgte ein Haftbefehl gegen den 32-Jährigen, der erst kurz zuvor aus der Haft entlassen worden war. Eine Richterin am Amtsgericht Ludwigsburg setzte diesen am Mittwoch in Vollzug.

Bloß: Nach Verlassen des Gerichts nutzte der 32-Jährige eine günstige Gelegenheit und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, konnte der Verdächtige im Stadtteil Oßweil aufgespürt und festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Mittätern dauern an.

Das Grunddelikt ist nicht immer ausschlaggebend

Auf die Frage, warum für einen vermeintlichen Ladendieb ein Hubschrauber eingesetzt werde, erklärte ein Polizeisprecher, das Grunddelikt sei für die Art der Fahndung nicht immer ausschlaggebend. Wenn eine Beschreibung vorhanden sei und nicht viel Zeit seit der Tat vergangen sei, könne sich auch diese Art der Fahndung lohnen.