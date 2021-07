Zoll findet 670 000 gefälschte Zigaretten in Bühl

3 Beim Öffnen der Plane fiel den Zöllnern eine professionell eingebaute doppelte Decke auf. Foto: Hauptzollamt Karlsruhe

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 5 geht dem Zoll ein Zigarettenschmuggler ins Netz. Der verhinderte Steuerschaden ist enorm.

Bühl - Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 5 ist dem Zoll ein Zigarettenschmuggler ins Netz gegangen.

Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe kontrollierten an der Raststätte bei Bühl im Kreis Rastatt einen Laster mit polnischem Kennzeichen, wie das Hauptzollamt Karlsruhe am Freitag mitteilte. Er gab an, nach Frankreich unterwegs zu sein. Beim Öffnen der Plane fiel den Zöllnern eine professionell eingebaute doppelte Decke auf. Darin fanden die Beamten 670 000 unversteuerte und gefälschte Zigaretten.

Mit der Kontrolle am Dienstag konnten die Zöllner einen Steuerschaden in Höhe von 120 000 Euro verhindern. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt, der Fahrer sitzt nun in Untersuchungshaft.