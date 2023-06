Doppelmord in Schwieberdingen

1 Der Mord an zwei Jugendlichen und der Suizid ihrer Mutter bewegt die Menschen in Schwieberdingen. Foto: dpa/David Interlied (Symbolfoto)

Eine Mutter soll in Schwieberdingen erst ihre Kinder getötet und dann sich selbst das Leben genommen haben. Die Polizei gibt nicht viele Informationen dazu bekannt. Das hat Gründe.









Drei Menschen sind tot. In Schwieberdingen ist man schockiert – und wundert sich. Eine Mutter soll zuerst ihre beiden Teenager getötet und danach sich selbst das Leben genommen haben. Die Polizei sagt zu dem Fall sehr wenig, und dabei gibt es so viele offene Fragen. Warum halten sich die Ermittelnden so zurück?