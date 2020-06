1 Ein Spiel der Schmerztabletten? Die Pille ist beim Fußballer bisweilen nicht nur am Fuß – sondern auch im Mund. Foto: jgagarin

Eine ARD-Dokumentation über den Einsatz von Schmerzmitteln im Fußball schlägt hohe Wellen – auch, weil eine brisante Geschichte zum VfB Stuttgart darin vorkommt.

Stuttgart - Der Film kam wie üblich in solchen Fällen nicht zur Primetime um Viertel nach acht, sondern erst spätabends – dennoch ist die ARD-Dokumentation „Geheimsache Doping – Hau‘ rein die Pille“ nach der Ausstrahlung in dieser Woche längst nicht mehr nur dem Nischenpublikum und der geneigten Nachteule bekannt.

Film schlägt Wellen

Denn die Ergebnisse der ARD-Dopingredaktion und des Recherchezentrums „Correctiv“ haben, passend zum Titel, ordentlich reingehauen im deutschen Fußball, der in der Corona-Krise mehr denn je um seine Reputation kämpft. Der Film schlägt hohe Wellen – denn seine Botschaften sind brisant. So kommt die Doku zu dem Schluss, dass der Einsatz von Schmerzmitteln im deutschen Fußball extrem verbreitet ist. Die Grenzen zum Doping seien fließend, heißt es weiter. Und: Keiner gehe das Problem richtig an.

Starker Tobak

Starker Tobak ist das – unterlegt mit breit angelegten Umfragen bei Spielern durch alle Klassen und Zeugen wie dem Bundesligaprofi Neven Subotic von Union Berlin. Der sagt: „Was ich in den letzten 14 Jahren mitbekommen habe, ist, dass Ibuprofen wie Smarties verteilt wird. Für jedes kleine Aua gibt es quasi pauschal Ibuprofen.“

Lesen Sie hier: ARD-Doku zum Medikamentenkonsum im Fußball

Der Film zeichnet ein Bild, in dem der der Profifußball nicht mehr ohne Schmerzmittel funktionieren kann. Fakt ist dabei: Schmerzmittel zu nehmen, ist im Sport allgemein nicht untersagt und steht nicht auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada). Wenig überraschend ist daher die Haltung der Wada im Film. „Es gilt eine allgemeine Sichtweise unserer Experten, dass Schmerzmittel die Leistungen nicht steigern“, erklärt Olivier Rabin, Wissenschaftlicher Direktor der Agentur.

Kronzeuge Thomas Frölich

Ein Mann, der seit Jahrzehnten als verantwortlicher Arzt in der Fußballszene tätig ist, sieht das anders. Thomas Frölich, aktuell Mannschaftsarzt bei der TSG Hoffenheim und zuvor unter anderem beim VfB Stuttgart tätig, widerspricht dieser These. Durch die Einnahme von Schmerzmitteln, sagt Frölich, spüre der Sportler den Schmerz nicht, weniger oder später, so dass er im Augenblick mehr leisten könne. „Jede unnatürliche Leistungssteigerung“, ergänzt Frölich mit Nachdruck , „ist Doping.“

Frölich ist ein idealer Kronzeuge, wenn es um den Profifußball und Schmerzmittel geht – weil er aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart eine eindrückliche Geschichte um Tabletten und den Umgang damit erzählen kann.

Horrorgeschichte aus Stockholm

Am Abend des 13. Mai 1998 ist Frölich Teamarzt des VfB, und seine Reise nach Stockholm ist eigentlich eine erfreuliche. Denn das Team des damaligen Trainers Joachim Löw steht im Finale des Europapokals der Pokalsieger gegen den FC Chelsea. Doch nicht das Spiel, das 0:1 verloren geht, ist Thomas Frölich in Erinnerung, sondern das, was danach passierte. Oder besser: Was mit einem VfB-Spieler passierte, dessen Namen Frölich sowohl im Film als auch später gegenüber unserer Zeitung nicht nennen will. Sein Verweis auf die ärztliche Schweigepflicht ist Ausdruck der Brisanz der Thematik.

Lesen Sie hier: Gerhard Wörns heilende Hände

Frölichs Horrorgeschichte aus Stockholm geht im Schnelldurchlauf so: Ein VfB-Profi nimmt vor dem Finale gegen Schmerzen in Eigenregie Aspirin-Tabletten und konsultiert dann aufgrund seiner nicht nachlassenden Beschwerden das Ärzteteam des VfB, das von den Aspirin-Tabletten vorher nichts wusste. Der Profi bekam daraufhin Voltaren – und nach dem Spiel begann das Drama.

Spieler spuckt Blut

„Er hat schon in der Kabine Blut gespuckt, auf der Finalparty des Vereins auf einem Schiff wurde es dann immer schlimmer“, sagt Frölich gegenüber unserer Zeitung: „Ich habe dann die ganze Nacht im Zimmer des Spielers gewacht und kein Auge zugemacht.“ Dazwischen lag die Fahrt mit dem Taxi von der Feier ins Hotel – auch hier, das schildert Frölich im Film, habe der VfB-Profi Blut gespuckt.

Lesen Sie hier: Kommentar – IOC setzt klares Zeichen

Frölich legte im Stockholmer Hotelzimmer Infusionen und verabreichte dem Profi intravenös Medikamente gegen die Magenblutung, die offensichtlich durch den unkontrollierten Einsatz der verschiedenen Schmerztabletten aufgetreten war. Das ARD-Team übrigens erfuhr den Namen des damaligen VfB-Profis aus anderer Quelle und sprach ihn auf die Geschehnissen an – der Spieler wollte sich nicht äußern und nicht genannt werden. Frölich dagegen spricht – vom Namen abgesehen – offen über den Fall vom Mai 1998 und dessen Folgen.

Frölich erkennt mehr Sensibiliät

Er sagt gegenüber unserer Zeitung, dass es nach seiner Wahrnehmung im Profifußball inzwischen mehr Sensibilität beim Thema Schmerztabletten gebe, „und das auch von Spielerseite.“ Bei der TSG Hoffenheim sehe die Praxis so aus, ergänzt Frölich, dass „allgemein keiner bei uns auf dem Clubgelände an eine Schmerztablette kommt, die gibt es nur auf konkrete Anweisung.“ Wenn ein Profi, so Frölich weiter, kurz vor dem Spiel sage, dass er eine Tablette brauche, „dann hinterfragen wir das konkret, verabreichen im Zweifel immer nur eine schwache Dosierung und arbeiten das in jedem einzelnen Fall im Nachgang konkret auf.“

Problem „Freizeit-Doping“

Klar ist: Das Thema bleibt ein heikles, und das nicht nur im Spitzensport – sagt Thomas Frölich: „Das Hauptproblem ist der Freizeit- und Amateursport. Wenn jemand zum Beispiel eine Schmerztablette nimmt, damit er vielleicht statt drei Kilometern sechs laufen kann, dann fängt hier das Problem an. Ich nenne das Freizeit-Doping, und dagegen muss man vorgehen.“