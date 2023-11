Kebab-Marktführer aus Murr: „Eigentlich muss ein Döner 10 Euro kosten“

1 Dönerstecken ist Präzisionsarbeit. Der Branchenverband kämpft aktuell darum, dass der Job zu einem anerkannten Beruf umgewidmet wird. Foto: /Birtat Döner

Der wohl größte Dönerproduzent Europas ist in Murr zu Hause. Das Unternehmen Birtat ist ein Hidden Champion und eine Erfolgsgeschichte. Und das, obwohl die öffentliche Wahrnehmung des Döners immer wieder leiden musste.











Cihan Karaman trägt einen eleganten Anzug, die Frisur sitzt – das Lächeln auch. Er sitzt am Ende eines großen Konferenztisches in einem geräumigen Büro. Alle paar Minuten klingelt das Handy des Inhabers der Birtat-Gruppe. Einmal geht er ran, ein dutzend Mal drückt er den Anruf weg. Karaman ist der Stereotyp-Unternehmer – doch etwas ist anders. Immer wieder kommen Angestellte wie selbstverständlich in sein Büro, bedienen sich an seiner Kaffeemaschine und nutzen seine kleine Terrasse zum Rauchen – einer macht es sich auf dem Sofa gemütlich und telefoniert. „Wir sind ein familiäres Unternehmen, haben aber auch konzernähnliche Strukturen“, erklärt Karaman.